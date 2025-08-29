Hallan jaguar asesinado a balazos y explosivos en casa de Jacona

Jacona, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes 29 de agosto de 2025, autoridades localizaron a un jaguar asesinado, dos artefactos explosivos y motocicletas, una de ellas con reporte de robo, dentro de un inmueble ubicado en la colonia Centro de Jacona, tras atender un reporte de detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con información recabada en el lugar, operadores del C5i – SITEC recibieron una denuncia sobre múltiples disparos en la calle La Peñita.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil acudieron al sitio, donde observaron la puerta abierta del inmueble número 106 y, desde el exterior, alcanzaron a ver un artefacto explosivo, por lo que ingresaron para revisar.

En una de las habitaciones de la segunda planta, localizaron tres portacargadores, una gorra con la leyenda “Jalisco”, casquillos percutidos y al felino sin vida, con impactos de bala.

En la zona del tercer piso, específicamente en unas escaleras de metal, se encontró otro explosivo. Fuera del domicilio, estaban dos motocicletas: una Vento Nitrox 300, modelo 2025, color gris, con reporte de robo, y una Italika FT250, color rojo.

Los uniformados resguardaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Al sitio acudieron peritos y policías ministeriales, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Asimismo, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional quedaron a cargo del inmueble, en espera de personal especializado que procedió a la detonación controlada de los explosivos.