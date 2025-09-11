Hallan fosa clandestina en una pensión en Morelia; al interior, los cuerpos de 2 mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron una fosa clandestina en un predio de la colonia Loma Bonita, también conocida como Loma Dorada, al poniente de la capital michoacana.

El sitio, que tenía fachada de taller de hojalatería y pintura con razón social Eclipse y supuestamente funcionaba como pensión 24 horas, se encuentra sobre la calle Arboleras.

En el interior del predio, elementos de investigación ubicaron dos cuerpos de mujeres en avanzado estado de descomposición, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

De acuerdo con los primeros reportes, los cadáveres presentan huellas de violencia. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Habitantes de la zona señalaron que el lugar funcionaba únicamente como fachada y que en su interior no había vehículos, únicamente el predio bardeado donde fueron localizados los cuerpos.

De manera extraoficial trascendió que en esta colonia se reportó recientemente la desaparición de una joven, aunque serán las instancias competentes quienes determinen si existe relación con este hallazgo.

En las diligencias participaron elementos de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como personal pericial de la FGE.