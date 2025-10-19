Hallan ejecutados a dos mujeres y un hombre en brecha de Jacona, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este domingo, en un camino de terracería en la periferia del municipio de Jacona, fueron localizadas asesinadas dos mujeres y un hombre junto a una motocicleta, en la que se presume que se desplazaban las víctimas.

Por información recabada en la labor reporteril, se pudo establecer que algunas personas que pasaron por la brecha que conduce del Lago de Orandino a los predios agrícolas observaron los cuerpos ensangrentados y dieron aviso al servicio de emergencias.

Policías municipales, guardias civiles y nacionales se movilizaron para atender la denuncia ciudadana y, al revisar el rústico camino, hallaron a dos féminas y un masculino junto a una motocicleta Italika FT150, color gris con azul, con placas 11PUU8.

Minutos más tarde, paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al área de intervención y, tras revisar a los afectados, confirmaron que los tres carecían de signos vitales debido a que todos presentaban impactos de bala.