Hallan dos cadáveres maniatados y amordazados en domicilio de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos personas muertas, maniatadas, amordazadas y en avanzado estado de descomposición, fueron encontradas al interior de un domicilio abandonado, ubicado en la colonia moreliana Nuevo Horizonte, aledaña a la colonia Quinceo.

Autoridades policiales informaron que lo anterior sucedió durante los primeros minutos de este martes y fue reportado al número de emergencias 911. Oficiales municipales acudieron al sitio, confirmaron la situación y delimitaron el perímetro.

Se conoció que las víctimas son un hombre y una mujer, ambos no identificados. Él vestía un short amarillo, camisa negra y tenis blancos con negro. Ella usaba un pants gris y sudadera negra.

En el sitio se presentaron los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes iniciaron las averiguaciones respectivas y trasladaron los cadáveres a la morgue.

