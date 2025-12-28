Hallan cuerpo sin vida en sendero entre Ejidal y Camelinas, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este domingo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de vegetación cercana al letrero que indica Acueducto Filtros Viejos, en las inmediaciones de un río ubicado a unos cinco minutos de la colonia Ejidal, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo no presenta huellas visibles de violencia, y se trataría de una persona en aparente situación de calle, cuya identidad no ha sido confirmada hasta el momento. Vestía una chamarra azul y pantalón de mezclilla.

El hallazgo fue realizado por ciudadanos que transitaban por un sendero que conecta la calle del Campestre con la avenida Camelinas (Periférico Paseo de la República), quienes dieron aviso a los números de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Morelia y paramédicos, quienes confirmaron el deceso y dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Minutos más tarde, personal de la Unidad de Atención Inmediata de la FGE y peritos criminalistas iniciaron los trabajos de investigación en el sitio. Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo será trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, que permitirá determinar con precisión la causa de la muerte.

BCT