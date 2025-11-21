Nota Roja

Hallan cuerpo embolsado y ejecutado en la carretera Morelia-Chiquimitío

La víctima aún no ha sido identificada oficialmente
El cuerpo fue hallado cerca de una barda con la imagen de la Virgen de Guadalupe
El cuerpo fue hallado cerca de una barda con la imagen de la Virgen de GuadalupeRED 113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre ultimado a balazos y embolsado fue encontrado a la orilla de la carretera Morelia-Chiquimitío, informaron autoridades policiales. La identidad del interfecto es desconocida.

El hallazgo lo realizaron unas personas durante la mañana de este viernes, así que lo reportaron al número de emergencias 911. El difunto yacía cerca de una barda donde está pintada la imagen de una Virgen de Guadalupe.

Unos patrulleros municipales acordonaron el referido lugar, confirmaron el deceso del individuo y delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios.

Según las fuentes, el interfecto era de complexión media, piel morena y vestía todo de negro; además, tenía bolsas plásticas negras que le cubrían torso y cabeza, así como las extremidades inferiores, y las envolturas estaban sujetas con cinta canela.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), emprendieron las averiguaciones correspondientes del homicidio y llevaron al cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Te puede interesar:
Joven motociclista pierde la vida en accidente nocturno en Buenavista Tomatlán
El cuerpo fue hallado cerca de una barda con la imagen de la Virgen de Guadalupe

RPO

Ejecutado
carretera Chiquimitío

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com