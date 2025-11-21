Hallan cuerpo embolsado y ejecutado en la carretera Morelia-Chiquimitío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre ultimado a balazos y embolsado fue encontrado a la orilla de la carretera Morelia-Chiquimitío, informaron autoridades policiales. La identidad del interfecto es desconocida.

El hallazgo lo realizaron unas personas durante la mañana de este viernes, así que lo reportaron al número de emergencias 911. El difunto yacía cerca de una barda donde está pintada la imagen de una Virgen de Guadalupe.

Unos patrulleros municipales acordonaron el referido lugar, confirmaron el deceso del individuo y delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios.

Según las fuentes, el interfecto era de complexión media, piel morena y vestía todo de negro; además, tenía bolsas plásticas negras que le cubrían torso y cabeza, así como las extremidades inferiores, y las envolturas estaban sujetas con cinta canela.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), emprendieron las averiguaciones correspondientes del homicidio y llevaron al cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.