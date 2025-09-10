Hallan cuerpo descuartizado con mensaje en Tarímbaro

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre descuartizado fue encontrado en la vía pública de la población de Jamaica, municipio de Tarímbaro, indicaron autoridades policiales, las cuales mencionaron que el o los homicidas le dejaron a la víctima un mensaje impreso en una hoja de papel, con las siglas de un grupo delictivo.

De acuerdo con la agencia RED113, el hallazgo se registró durante la mañana de este miércoles sobre la calle Guillermo Prieto, cerca de una cancha de básquetbol. Unos lugareños reportaron la situación a la Policía local, cuyos elementos se presentaron en la referida dirección y delimitaron el perímetro.

De acuerdo con las fuentes, el interfecto no está identificado, él tenía aproximadamente 30 años de edad, era de tez morena clara, de bigote y barba ralos; las partes del cuerpo estaban esparcidas por la vialidad.