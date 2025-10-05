Hallan cuerpo decapitado en carretera de Tierra Caliente; era empleado recolector de basura

Tepalcatepec, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este domingo fue localizado el cuerpo decapitado de un conocido recolector de basura a un costado de la carretera que conduce al crucero de Taixtan en el municipio de Tepalcatepec, hecho que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima fue identificada por los mismos pobladores como Jesús E., de 45 años de edad, quien era conocido por su trabajo de limpieza en los camellones y recolección de basura en el municipio. El hallazgo se registró alrededor de las 10:00 horas, cuando los elementos de la Guardia Civil realizaban un recorrido de vigilancia.

El cuerpo presentaba visibles signos de violencia, mientras que la cabeza fue encontrada a pocos metros, entre la vegetación. En la misma zona, ubicada entre las rancherías de Los Habillos y Tepemezquites, se localizó una camioneta Ford Ranger color gris, con placas MZ-28-531, presuntamente relacionada con el caso.

La Guardia Civil acordonó el área y notificó a la FGE, que llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el crimen y detener a los responsables.

