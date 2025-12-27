Hallan cuerpo de una mujer dentro de una maleta en casa abandonada de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este sábado 27 de diciembre se registró un macabro hallazgo en la colonia Jardines de Sindurio, ubicada en la zona poniente de Morelia, donde vecinos descubrieron una maleta con olores fétidos dentro de una casa abandonada.

De acuerdo con información preliminar de RED113, los habitantes de la zona detectaron el fuerte olor proveniente del inmueble, ubicado en la calle José Cortés y Frías, cerca de la salida a Quiroga, por lo que dieron aviso inmediato al número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Morelia, en coordinación con la Guardia Civil, quienes confirmaron la presencia de la maleta. Tras revisar el contenido, descubrieron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición, de acuerdo con reportes iniciales.