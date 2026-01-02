Hallan cuerpo de mujer junto al acceso viejo a Playa Jardín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este viernes, una mujer fue localizada sin vida a un costado del antiguo camino de acceso a Playa Jardín. De acuerdo con los primeros reportes a la finada no se le apreciaba huellas de violencia.

El hallazgo fue reportado a las autoridades por algunos automovilistas, quienes observaron a una persona tirada en un vado, a un lado de la carpeta asfáltica, en las inmediaciones del campo de fútbol “Las Chivas”.

De inmediato al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes revisaron a la susodicha y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Policías Municipales acordonaron de acuerdo al protocolo y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia.