Hallan cuerpo de mujer junto al acceso viejo a Playa Jardín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este viernes, una mujer fue localizada sin vida a un costado del antiguo camino de acceso a Playa Jardín. De acuerdo con los primeros reportes a la finada no se le apreciaba huellas de violencia.
El hallazgo fue reportado a las autoridades por algunos automovilistas, quienes observaron a una persona tirada en un vado, a un lado de la carpeta asfáltica, en las inmediaciones del campo de fútbol “Las Chivas”.
De inmediato al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes revisaron a la susodicha y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Policías Municipales acordonaron de acuerdo al protocolo y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia.
Durante la recolección de evidencias, peritos localizaron diversas piezas de una motocicleta dispersas en el área, lo que hace presumir que pudo tratarse de algún accidente, situación que es investigada por las instancias competentes.
De la ahora occisa se ignora su identidad, se trata de una persona de aproximadamente 40 años de edad, de complexión robusta, tez morena, misma que portaba un vestido de color negro.
BCT