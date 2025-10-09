Hallan cuerpo de hombre con reporte de desaparecido en la Presa Infiernillo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre que estaba desaparecido fue encontrado sin vida a la orilla de la Presa Infiernillo, en las inmediaciones de la población Loma el Guayacán, municipio de Churumuco.

Fuentes policiales informaron que el susodicho respondía al nombre de Getzemani, de 40 años de edad, quien fue visto por última vez con vida en la comunidad de Santiago Conguripo, donde había asistido a una actividad deportiva.

Al no saber nada de Getzemani, sus familiares y amigos los buscaron y localizaron algunas de sus pertenencias al borde de un río cercano. Las personas revisaron el caudal y al llegar a la presa detectaron el cuerpo de Getzemani flotando en el agua.

El cadáver fue recuperado por sus dolientes, mismos que solicitaron la presencia de los oficiales municipales y estos a su vez avisaron a los especialistas de la Fiscalía Regional, los cuales se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron al individuo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, a efecto de determinar la causa de la defunción.

