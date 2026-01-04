Hallan cuerpo con impactos de bala cerca de las vías del tren en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este domingo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre con huellas de violencia cerca de la carretera Morelia-Pátzcuaro, aproximadamente a un kilómetro de la vialidad, en una brecha que conduce hacia la colonia La Nueva Florida.

El hallazgo se realizó en una zona de terracería cercana a la calle conocida como Cedro, a escasos metros de las vías del ferrocarril que atraviesan la zona. Tras el reporte al número de emergencias, al sitio se movilizaron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Rescate y Salvamento, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo presentaba aparentes impactos de proyectil de arma de fuego. La víctima vestía sombrero, chamarra blanca, pantalón azul y botas de trabajo. Hasta el momento, permanece en calidad de no identificado.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar fueron localizados casquillos percutidos, por lo que se presume que el ataque ocurrió en esa misma área. La zona es de difícil acceso y conecta terrenos de siembra y bodegas entre La Estancia y La Nueva Florida.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

BCT