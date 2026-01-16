Hallan cuerpo con huellas de violencia al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, con aparentes huellas de violencia, al interior de un domicilio en la colonia Valle del Durazno, al sur de la capital michoacana.

El hallazgo fue reportado por vecinos a través del número de emergencias 911, luego de que detectaron la presencia del cuerpo en una vivienda ubicada a la orilla de la calle Parota, en las cercanías de la avenida Valle de Zinapécuaro.

Elementos de la Policía Morelia acudieron al sitio junto con paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre, de aproximadamente 28 a 35 años de edad. Aunque en el lugar se encontraban personas que dijeron ser familiares, hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido confirmada de manera oficial.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el cuerpo presentaba heridas producidas por arma punzocortante y contusiones, por lo que se presume que fue víctima de una agresión violenta. Los oficiales aseguraron la zona y solicitaron la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Minutos después arribó la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, que se encargará de realizar las diligencias correspondientes. Tras concluir las actuaciones en el sitio, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del homicidio y no se han reportado personas detenidas. Las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación.