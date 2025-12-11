Hallan cuerpo calcinado junto a auto quemado en Cuitzeo

Cuitzeo, Michoacán (MiMorelia.com).- Una persona calcinada fue localizada junto a un vehículo completamente incendiado en la entrada a la población de San Juan Benito Juárez, en el municipio de Cuitzeo, informaron autoridades policiales, quienes confirmaron que se trata de un hecho de violencia.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Guadalupe Victoria, cerca del camino que conduce a la carretera libre Morelia–Uriangato. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona encontraron la escena durante la mañana de este jueves y dieron aviso inmediato al número de emergencias 911.

Elementos policiales acudieron al sitio, aseguraron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) llevó a cabo las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo a la morgue local.

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida.

SHA