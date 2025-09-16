Hallan cuerpo atado y con quemaduras en la Uruapan–Lombardía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cadáver de un hombre con evidentes huellas de tortura fue localizado la mañana de este lunes a un costado de la carretera libre Uruapan–Lombardía, a la altura de la localidad de Charapendo, municipio de Gabriel Zamora.

Un reporte ciudadano alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona tirada junto a la vialidad, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un hombre sin vida.

La víctima, aún no identificada, tenía las manos atadas hacia la espalda y presentaba múltiples signos de violencia, entre ellos quemaduras en ambas piernas. Vestía pantalón azul y camisa blanca.

Al lugar acudió un grupo multidisciplinario de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) para realizar la recolección de evidencias y efectuar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Uruapan.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el caso.

SHA