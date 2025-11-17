Hallan cráneo humano en lote baldío de la colonia La Esperanza, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cráneo humano fue localizado entre la maleza de un lote baldío en la colonia La Esperanza, ubicada al poniente de Morelia, según informaron fuentes cercanas a las autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por vecinos de la zona, quienes de inmediato lo reportaron al número de emergencias 911. El hecho ocurrió en un predio ubicado sobre la calle Benigno Canto, cerca de Juan José Cacerta.

Elementos de la policía local acudieron al sitio, confirmaron la situación y procedieron a delimitar el área. Asimismo, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de las diligencias correspondientes.

Más tarde, agentes de la Unidad de Atención Inmediata realizaron el procesamiento de la escena y trasladaron la pieza ósea al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios periciales necesarios para determinar su origen e identidad.