Hallan Cadillac con impactos de bala y manchas de sangre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta Cadillac, en la que se observaron manchas de líquido hemático e impactos de proyectil de arma de fuego, fue localizada abandonada en la Tenencia de Santiago Undameo, en el municipio de Morelia.

Autoridades policiales informaron que se desconoce quién o quiénes dejaron el citado vehículo, el cual es de color blanco nacarado. La unidad fue localizada estacionada en un camino rústico, cercano al fraccionamiento Los Sauces.

Elementos de la Policía Morelia acudieron al sitio y delimitaron el perímetro.

Posteriormente solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos especialistas realizaron las investigaciones correspondientes y aseguraron el vehículo.

