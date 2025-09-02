Hallan cadáver sobre la carretera Morelia-Maravatío

Indaparapeo, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre ultimado a tiros fue encontrado la mañana de este martes a pocos metros de la carretera Morelia-Maravatío, a la altura de la cabecera municipal de Indaparapeo, justo a un costado de las letras de bienvenida, informaron autoridades policiales.

Vecinos del mencionado lugar vieron al interfecto y lo reportaron a los patrulleros locales, mismos que arribaron al sitio y delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios.

De acuerdo con las fuentes, unas personas quienes dijeron ser familiares del difunto lo identificaron como Luis Felipe, de 28 años de edad, a él se le apreciaron impactos de proyectil en pecho y cabeza.

Los patrulleros acordonaron el área y pidieron la presencia de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos elementos llegaron a la referida dirección, comenzaron las investigaciones respectivas y llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

rmr