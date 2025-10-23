Hallan cadáver putrefacto de adulto mayor desaparecido en Paracho

Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves fue localizado el cadáver en avanzado estado de putrefacción de un adulto mayor, reportado como desaparecido, a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, en los límites de los municipios de Paracho y Uruapan.

Campesinos que transitaban por la zona, cerca del campo de tiro, descubrieron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades, señalando que a la altura del kilómetro 49+800, a la orilla de la carretera y cerca de un puente, se encontraba una persona sin vida.

Paramédicos de Rescate Michoacán Delegación Paracho acudieron al lugar, y tras revisar al individuo confirmaron que no contaba con signos vitales. Con apoyo de elementos policiacos, resguardaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado.

De forma extraoficial, el fallecido fue identificado como Pedro S., de 70 años de edad, vecino de Paracho, quien se encontraba en calidad de desaparecido desde hacía varios días y era buscado por sus familiares.

Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, no fue posible determinar la causa de muerte en el lugar. Será la necropsia de ley la que confirme las causas del fallecimiento.

SHA