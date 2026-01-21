Hallan cadáver maniatado y putrefacto en predio cercano a Bosques de la Presa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre maniatado y en avanzado estado de descomposición fue encontrado la noche de este miércoles en un predio aledaño al fraccionamiento Bosques de la Presa, en el municipio de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por lugareños cerca de la antigua carretera a Pátzcuaro, en las inmediaciones de la Tenencia Morelos y el fraccionamiento La Campiña.