Nota Roja

Hallan cadáver maniatado y putrefacto en predio cercano a Bosques de la Presa

El cuerpo fue hallado por vecinos en un predio entre la Tenencia Morelos y La Campiña; la víctima estaba maniatada
Hallan cadáver maniatado y putrefacto en predio cercano a Bosques de la Presa
RED113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre maniatado y en avanzado estado de descomposición fue encontrado la noche de este miércoles en un predio aledaño al fraccionamiento Bosques de la Presa, en el municipio de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por lugareños cerca de la antigua carretera a Pátzcuaro, en las inmediaciones de la Tenencia Morelos y el fraccionamiento La Campiña.

RED113

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron el deceso, delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

RED113

Más tarde, arribó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), el cual realizó las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue para los estudios de ley.

La identidad de la víctima es desconocida. Vestía camisa azul, chaleco blanco y pantalón de mezclilla azul.

SHA

fraccionamiento Bosques de la Presa
cadáver hallado

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com