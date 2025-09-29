Hallan cadáver flotando en el río Grande de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró una intensa movilización policíaca frente a la Terminal del Norte, en Morelia, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el río Grande, a la altura de la colonia Doctor Miguel Silva.
De acuerdo con información de RED 113, ciudadanos que transitaban por la zona notaron el cadáver flotando en las aguas y alertaron a los servicios de emergencia. Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al lugar, seguidos por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) adscritos a la Unidad de Atención Inmediata.
Hasta el momento, se desconoce si el cuerpo presenta huellas de violencia, por lo que se solicitó el apoyo de Bomberos Municipales para realizar la extracción del cadáver y verificar si existen indicios de delito.
Una vez que se determine la causa probable del fallecimiento, el caso será turnado a la instancia correspondiente: ya sea la Unidad de Atención Inmediata o bien, la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen.
Personal adicional de la FGE arribó al sitio para continuar con las diligencias pertinentes. La zona se mantiene resguardada.
rmr