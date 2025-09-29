Hallan cadáver flotando en el río Grande de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró una intensa movilización policíaca frente a la Terminal del Norte, en Morelia, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el río Grande, a la altura de la colonia Doctor Miguel Silva.

De acuerdo con información de RED 113, ciudadanos que transitaban por la zona notaron el cadáver flotando en las aguas y alertaron a los servicios de emergencia. Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al lugar, seguidos por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) adscritos a la Unidad de Atención Inmediata.