Hallan cadáver en avanzado estado de putrefacción dentro de domicilio en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMoreli.com).- Un hombre fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de un domicilio de la colonia Ricardo Flores Magón, ubicada al poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo lo realizaron unos vecinos este domingo en un inmueble de la calle Tangancícuaro, y lo reportaron al número de emergencias 911. Después arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron la situación y acordonaron el perímetro.

La identidad del difunto no fue revelada; él tenía entre 55 y 60 años de edad, comentaron las fuentes.

Los oficiales pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata realizaron las averiguaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, a efecto de de determinar las causas de la defunción.

rmr