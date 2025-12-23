Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en colonia de Tarímbaro

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Una persona sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizada al interior de un domicilio de la colonia Avícola Benito Juárez, en el municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la madrugada de este martes vecinos alertaron al número de emergencias sobre olores fétidos que emanaban del interior de un inmueble ubicado sobre la calle Tlazazalca.

Al sitio arribaron patrulleros, paramédicos y bomberos de Protección Civil, quienes ingresaron al domicilio y localizaron el cadáver, cuya identidad no fue revelada.