Hallan cadáver embolsado en puente cerca de la Morelia-Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, con huellas de violencia, embolsado y atado, en un retorno ubicado a escasos metros de la carretera Morelia-Salamanca.

De acuerdo con información proporcionada por RED 113, el hallazgo se dio en un puente vehicular que conduce hacia la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Pemex, en las inmediaciones de la población de Cuto del Porvenir, en el municipio de Tarímbaro.

En el sitio se presentaron elementos policiales quienes aseguraron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).