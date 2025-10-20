Hallan cadáver embolsado en puente cerca de la Morelia-Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, con huellas de violencia, embolsado y atado, en un retorno ubicado a escasos metros de la carretera Morelia-Salamanca.
De acuerdo con información proporcionada por RED 113, el hallazgo se dio en un puente vehicular que conduce hacia la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) de Pemex, en las inmediaciones de la población de Cuto del Porvenir, en el municipio de Tarímbaro.
En el sitio se presentaron elementos policiales quienes aseguraron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).
Minutos más tarde, al lugar arribó personal de la Unidad de Servicios Periciales y la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad de la víctima ni con características particulares que permitan su identificación. Las autoridades ya investigan el caso.
rmr