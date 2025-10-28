Hallan cadáver descuartizado y embolsado en Indaparapeo, Michoacán

Indaparapeo, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre descuartizado y embolsado fue encontrado junto a un árbol en el municipio de Indaparapeo, informaron autoridades policiales.

La identidad del interfecto es desconocida. El macabro hallazgo se registró durante la mañana de este martes en la población de Los Naranjos, a la orilla del camino que conduce hacia la comunidad de Pueblo Nuevo.

Vecinos de la zona alertaron a los patrulleros locales, quienes al llegar confirmaron la situación y delimitaron el perímetro. Después se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) emprendieron las investigaciones respectivas y trasladaron los restos humanos a la morgue. Se espera que en las próximas horas la víctima sea identificada.

rmr