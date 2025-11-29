Hallan cadáver de mujer en un tambo, en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El cadáver de una mujer joven que estaba en el interior de un tambo de plástico, fue localizado en un río que atraviesa la colonia 18 de Marzo, al oriente de la ciudad de Uruapan.

El hallazgo se registró la tarde de este sábado, cuando algunos vecinos observaron lo que parecía un cuerpo humano en un tambo, en el río Santa Bárbara, a la altura del Camino Real a Santa Catarina, por lo que notificaron al número de emergencias.