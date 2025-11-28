Hallan cadáver de mujer en descomposición en una casa de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer fallecida y en avanzado estado de descomposición fue localizada dentro de una vivienda ubicada en la colonia Jacarandas de esta ciudad de Morelia. La causa del deceso es desconocida, al igual que la identidad de la mencionada persona, informaron autoridades policiales.

La situación ocurrió la noche del jueves en la calle Agustina Ramírez, y fueron unos vecinos quienes, al percibir un olor fétido emanado del referido domicilio, alertaron al número de emergencias 911, informaron las fuentes.

Minutos después llegaron unos patrulleros municipales y paramédicos, mismos que revisaron el lugar y realizaron el hallazgo; entonces acordonaron el área.

Posteriormente arribó la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual inició las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, a fin de determinar el origen de la defunción.

RYE-