Hallan cadáver carcomido de hombre en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El cadáver putrefacto y carcomido de un hombre, hasta el momento desconocido, fue localizado la mañana de este lunes en la colonia Toscarina, a un costado de la Ampliación Rubén Jaramillo y El Zapién, al poniente de la ciudad de Uruapan.

Vecinos alarmados por olores fétidos encontraron el cuerpo en un predio de la calle Cruz de San Andrés esquina con Cruz de Maltesa, por lo que de inmediato informaron al número de emergencias 911.

Elementos de la Guardia Civil se trasladaron al sitio y tras confirmar el hallazgo acordonaron de acuerdo con los protocolos de la cadena de custodia para dar paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía Regional de Justicia.

Se supo que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, además tenía una extremidad y el cráneo carcomidos al parecer por animales del campo y se desconocían las causas del deceso; vestía un pants color gris, chamarra azul marino y tenis color negro.

rmr