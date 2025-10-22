Hallan cadáver con huellas de violencia al oriente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuerpo sin vida de un hombre, con visibles huellas de violencia, fue localizado este mediodía en un predio ubicado a un costado de la avenida del Río Grande, en la zona oriente de la ciudad de Morelia.
De acuerdo con información de RED 113, el hallazgo se realizó a unos metros de la casa del adulto mayor de la Estancia Diurna, cerca de la colonia 20 de Noviembre. El cadáver se encontraba en un terreno a espaldas de dichas instalaciones, lo que movilizó a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a personal de la Unidad de Servicios Periciales.
Tras realizarse las diligencias correspondientes, el cuerpo fue retirado por el Servicio Médico Forense para iniciar con los protocolos legales.
Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima, ni se ha dado a conocer si el cuerpo presentaba heridas de arma blanca, de fuego u otro tipo de lesiones.
Cabe señalar que al mismo tiempo se reportó otro hecho violento en la zona poniente de Morelia, por lo que las autoridades ya se encuentran atendiendo ambos casos.
Las investigaciones continuarán por parte de la Fiscalía para esclarecer los hechos y determinar posibles líneas de investigación.
rmr