Hallan cadáver con huellas de violencia al oriente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuerpo sin vida de un hombre, con visibles huellas de violencia, fue localizado este mediodía en un predio ubicado a un costado de la avenida del Río Grande, en la zona oriente de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con información de RED 113, el hallazgo se realizó a unos metros de la casa del adulto mayor de la Estancia Diurna, cerca de la colonia 20 de Noviembre. El cadáver se encontraba en un terreno a espaldas de dichas instalaciones, lo que movilizó a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a personal de la Unidad de Servicios Periciales.