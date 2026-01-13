Hallan cadáver cerca del lago de Cuitzeo; tenía tiro en la cabeza

Cuitzeo, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza en la población de La Palma, en el municipio de Cuitzeo, informaron autoridades policiales, quienes agregaron que se desconoce el móvil del homicidio.

El hecho se registró durante la tarde de este martes en un terreno baldío localizado en las cercanías del Lago de Cuitzeo y fue reportado por algunos habitantes al número de emergencias 911.

Posteriormente, unos patrulleros acudieron al sitio, confirmaron el deceso del individuo —quien permanece en calidad de no identificado— y delimitaron el perímetro para preservar los indicios.

Más tarde arribó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), el cual inició las averiguaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Del finado únicamente se supo que tenía entre 35 y 45 años de edad, era de piel morena clara, cabello rapado y complexión delgada; además, vestía pantalón de mezclilla gris, camisa gris de manga larga con rayas horizontales y verticales en colores negro, naranja y blanco, así como tenis blancos.

