Hallan cadáver calcinado junto a auto abandonado cerca de la Morelia-Chiquimitío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuerpo de un hombre completamente calcinado fue localizado la mañana de este miércoles sobre una brecha de terracería que conecta la carretera Morelia-Chiquimitío con el sitio conocido como Rancho Villa o Ejido Villa, en las inmediaciones de la colonia Independencia, zona limítrofe entre los municipios de Tarímbaro y Morelia.

Según información proporcionada por RED 113, habitantes de la zona encontraron el cadáver y alertaron de inmediato al número de emergencias. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, confirmaron el hallazgo y procedieron a delimitar el perímetro.

Durante la inspección, a unos 100 a 150 metros del cuerpo, los oficiales localizaron un vehículo abandonado: un Chevrolet Sonic, color negro. Se presume que esta unidad podría pertenecer a la víctima, aunque las autoridades no lo han confirmado oficialmente.

El cuerpo presentaba un avanzado estado de calcinación y, de acuerdo con los primeros reportes, fue parcialmente devorado por fauna carroñera, lo que ha dificultado su identificación.

Peritos de la Fiscalía General del Estado ya trabajan en el sitio para realizar las diligencias correspondientes. Una vez finalizadas, el cadáver será trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley, mientras que una grúa retirará el vehículo para continuar con las investigaciones.

