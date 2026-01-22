Hallan asesinados en Guanajuato a 3 de 4 uruapenses reportados como desaparecidos

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- En el vecino estado de Guanajuato fueron localizados asesinados tres uruapenses reportados como desaparecidos desde el pasado 17 de enero; el paradero de otro hombre que los acompañaba es ignorado hasta el momento.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso los ahora occisos fueron identificados como Víctor Manuel M., de 51 años; Alejandro C., de 34 y Benjamín U., de 72 años, mientras que José Alberto M., de 28 años, permanece como desaparecido.