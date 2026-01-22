Hallan asesinados en Guanajuato a 3 de 4 uruapenses reportados como desaparecidos

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- En el vecino estado de Guanajuato fueron localizados asesinados tres uruapenses reportados como desaparecidos desde el pasado 17 de enero; el paradero de otro hombre que los acompañaba es ignorado hasta el momento.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso los ahora occisos fueron identificados como Víctor Manuel M., de 51 años; Alejandro C., de 34 y Benjamín U., de 72 años, mientras que José Alberto M., de 28 años, permanece como desaparecido.
De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía de Michoacán estas personas fueron vistas por última vez el pasado 17 de enero en el mirador del Lago de Pátzcuaro; viajaban en un vehículo Nissan, Tsuru, color blanco y luego de que familiares perdieron comunicación con ellos decidieron denunciar los hechos y a través de las redes sociales difundieron sus fotografías y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlos.
Sin embargo, este miércoles, trascendió que las tres personas mencionadas fueron localizadas asesinadas en distintos puntos del estado de Guanajuato; a través de las redes sociales, familiares informaron sobre el trágico desenlace y agradecieron a todos los que compartieron las fichas de búsqueda, además de que dieron a conocer los lugares donde serán velados, dos de ellos en esta ciudad de Uruapan y otro en la Ciudad de México.
Por el momento se desconoce el paradero de José Alberto M. y el vehículo que tripulaban tampoco ha sido localizado, de acuerdo con fuentes policiacas.
