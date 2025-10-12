Hallan asesinado a hombre reportado como desaparecido, cerca de la Morelia-Salamanca; le dejaron mensaje en cartulina

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre, quien estaba desaparecido, fue hallado ejecutado a balazos en el municipio de Tarímbaro, en las cercanías del Barrio de la Cruz y de la carretera Morelia-Salamanca, indicaron autoridades policiales, las cuales agregaron que los homicidas le colocaron una cartulina con mensaje firmado por un grupo criminal, cuyo contenido no se reveló.

El susodicho yacía a pocos metros de una glorieta en las inmediaciones de la calle Benito Juárez. Algunas personas que pasaban por el lugar lo vieron y avisaron al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron patrulleros locales y paramédicos, mismos que confirmaron el deceso del individuo y delimitaron el perímetro para evitar la contaminación de indicios.

Posteriormente arribó la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual inició las averiguaciones respectivas. Durante las primeras averiguaciones se descubrió que el finado respondía al nombre de Rogelio G., de 37 años de edad, quien fue visto por última vez con vida el pasado 10 de octubre en Huandacareo.