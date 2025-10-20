Hallan asesinado a Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida y con huellas de violencia de Bernardo Bravo, líder de productores limoneros en Apatzingán.

De acuerdo con la información preliminar, el cadáver de Bernardo Bravo fue encontrado cerca de la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, siendo reportada la situación al número de emergencias.

En el sitio se encuentra personal de la Fiscalía General del Estado realizando los correspondientes actos de investigación.

Bernardo Bravo fungía como Presidente de Citricultores del Valle de Apatzingán y encargado del Tianguis Limonero, espacio desde el cual denunció en repetidas ocasiones las extorsiones de las que el sector limonero es víctima en la región de Tierra Caliente, por lo que no se descarta que el homicidio pudiera estar relacionado con su actividad.

