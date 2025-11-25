Hallan a velador sin vida en obra que cuidaba, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un velador de aproximadamente 55 años de edad fue encontrado muerto al interior de la obra que cuidaba, ubicada en la colonia Cuauhtémoc, aledaña al Centro Histórico de Morelia Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el susodicho no tenía huellas de violencia y feneció por causas naturales, al parecer por infarto.

Lo anterior se registró durante la mañana de este martes en la esquina de las calles Ana María Gallaga y Gertrudis Bocanegra.

Trascendió que el hallazgo lo realizaron unos trabajadores cuando llegaron para continuar con sus actividades de construcción.

La situación fue reportada al número de emergencias, después arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las acciones conducentes.

rmr