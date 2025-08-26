Hallan a mujer sin vida en Morelia; su hijo la habría matado con un martillo, preliminar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de entre 55 y 60 años fue asesinada presuntamente por su hijo este martes por la tarde en la colonia Jardines de Cuitzillo, ubicada en las inmediaciones de la tenencia Morelos, al sur de la ciudad de Morelia.
De acuerdo con información preliminar de RED 113, el hecho ocurrió tras una fuerte discusión entre madre e hijo dentro de un domicilio localizado sobre la calle Sábila. El individuo, presuntamente en un arranque de ira, habría tomado un martillo y golpeado en la cabeza a su madre, causándole la muerte de manera instantánea
Otros familiares que se encontraban en el lugar intervinieron de inmediato, lograron someter al agresor y dieron aviso a las autoridades. Elementos de la policía municipal acudieron al sitio y aseguraron al presunto responsable, quien fue entregado a la instancia correspondiente.
Al lugar arribaron peritos de la Unidad de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación especializados en casos de feminicidio, quienes realizaron el procesamiento de la escena del crimen.
rmr