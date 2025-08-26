Hallan a mujer sin vida en Morelia; su hijo la habría matado con un martillo, preliminar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de entre 55 y 60 años fue asesinada presuntamente por su hijo este martes por la tarde en la colonia Jardines de Cuitzillo, ubicada en las inmediaciones de la tenencia Morelos, al sur de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con información preliminar de RED 113, el hecho ocurrió tras una fuerte discusión entre madre e hijo dentro de un domicilio localizado sobre la calle Sábila. El individuo, presuntamente en un arranque de ira, habría tomado un martillo y golpeado en la cabeza a su madre, causándole la muerte de manera instantánea