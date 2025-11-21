Hallan a mujer sin vida con huellas de violencia al oriente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer fue localizada sin vida con visibles huellas de violencia la noche de este viernes 21 de noviembre, en la colonia 12 de diciembre, ubicada al oriente de Morelia.

El hallazgo se registró sobre la calle Catiricua, donde vecinos de la zona alertaron al número de emergencias al encontrar a la víctima en la vía pública. Minutos después, al lugar arribaron elementos de seguridad pública y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la mujer, de aproximadamente 37 años de edad.

De acuerdo con testimonios, la víctima solía pernoctar dentro de un vehículo descompuesto que permanecía estacionado sobre esa misma vialidad.

Las autoridades acordonaron el área para preservar indicios, mientras que personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), inició con las investigaciones correspondientes.

Aunque no se ha confirmado de manera oficial, los primeros reportes apuntan a que la causa del fallecimiento podría ser asfixia mecánica, lo que podría tipificarse como feminicidio.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido revelada. La FGE continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables.

