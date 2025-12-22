Hallan a mujer sin vida con heridas en el cuello y pecho, en Madero, Michoacán

Madero, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer asesinada con arma blanca fue encontrada a la orilla de la brecha de terracería Puente Coraza-Laguna Seca, en el municipio de Madero, indicaron autoridades policiales.

El hallazgo ocurrió la mañana de este lunes y fue reportado a los patrulleros locales, quienes acudieron junto con paramédicos de Protección Civil y al llegar a la citada ubicación confirmaron el deceso de la fémina.

Trascendió que la víctima no está identificada, a ella se le observaron dos heridas de arma punzocortante en la yugular y una más en el pecho del lado izquierdo.

Los oficiales delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional, la cual se encargó de las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

