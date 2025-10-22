Hallan a mujer degollada en huerta de Uruapan; su pareja, el principal sospechoso

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El cadáver degollado de una mujer fue localizado en una huerta perteneciente al ejido de Toreo El Alto, en el municipio de Uruapan. De acuerdo con las primeras averiguaciones, se investiga a la pareja sentimental de la víctima como el presunto homicida.

Algunos jornaleros que laboraban en la huerta denominada "El Zozal" encontraron el cuerpo de la fémina, por lo que notificaron a las autoridades; trascendió que presentaba una lesión en el cuello, producida por arma punzocortante.

Al tener reporte de lo sucedido, al sitio se trasladaron oficiales de Seguridad Pública, quienes confirmaron el hecho de violencia, acordonaron y solicitaron la intervención de la Fiscalía para las actuaciones correspondientes.

De forma extraoficial se mencionó que la mujer y su pareja laboraban en la vigilancia de dicha huerta donde ocurrió el cobarde crimen, siendo ignorado hasta el momento el paradero del masculino.

La ahora occisa fue identificada como Bertha Alicia M., de 49 años de edad, quien era oriunda de Caleta de Campos, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizaron los correspondientes actos de investigación, así como el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado al Semefo de la región.

rmr