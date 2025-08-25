Hallan a joven putrefacto en domicilio de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven se quitó la vida al ahorcarse con una corbata, la cual pendía de un tubo para ropa, esto al interior de un domicilio de la colonia La Nueva Aldea, ubicada al oriente de Morelia; el difunto presentaba avanzado estado de descomposición, informaron fuentes allegadas a la Policía.

Trascendió que este lunes, unos moradores del citado inmueble, localizado en la calle Rosario Cabrera, detectaron un fétido olor emanado de una de las habitaciones; además desde hacía cuatro días no habían visto salir a uno de sus familiares del mencionado cuarto, entonces revisaron y realizaron el macabro hallazgo.

La situación fue reportada al número de emergencias 911, luego arribaron unos patrulleros, quienes acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Según contactos allegados al tema, el finado no tenía signos de violencia.

Unos agentes y peritos criminalistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. La identidad del fallecido no fue expuesta.

RYE