Hallan a hombre sin vida y con signos de violencia en brecha de Morelia

De acuerdo con información de RED 113, fueron vecinos de la zona quienes reportaron el hallazgo al número de emergencias, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y a paramédicos de un grupo de rescate. A su llegada, los socorristas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la zona.

Durante la inspección preliminar, se localizaron varios casquillos percutidos en el área, lo que llevó a las autoridades a notificar a la Fiscalía General del Estado (FGE). En breve arribó la unidad de Servicios Periciales y la Unidad de la Escena del Crimen para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la identidad del fallecido permanece desconocida. Como señas particulares, vestía pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer este homicidio.

rmr