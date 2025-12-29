Hallan a hombre sin vida y con signos de violencia en brecha de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre sin vida y con visibles huellas de violencia fue localizado la mañana de este lunes sobre una brecha de terracería conocida como Camino El Salto o calle Francisco López, vialidad que conecta la Tenencia Morelos con la colonia San José del Cerrito, en las inmediaciones de la antigua carretera a Pátzcuaro.
ACTUALIZACIÓN:
De acuerdo con información de RED 113, fueron vecinos de la zona quienes reportaron el hallazgo al número de emergencias, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y a paramédicos de un grupo de rescate. A su llegada, los socorristas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la zona.
Durante la inspección preliminar, se localizaron varios casquillos percutidos en el área, lo que llevó a las autoridades a notificar a la Fiscalía General del Estado (FGE). En breve arribó la unidad de Servicios Periciales y la Unidad de la Escena del Crimen para comenzar con las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, la identidad del fallecido permanece desconocida. Como señas particulares, vestía pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer este homicidio.
rmr