Hallan a hombre sin vida dentro de choza en Barra de Pichi, LC

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una choza en la comunidad costera de Barra de Pichi, luego de que vecinos reportaran intensos olores fétidos en la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras el aviso al número de emergencias 911 y confirmaron el deceso. La víctima fue identificada como Germán N., originario de Playa Azul.

De acuerdo con testimonios de lugareños, el hombre había sido visto por última vez el pasado jueves y refirió sentirse enfermo, por lo que se presume que la causa de la muerte estaría relacionada con problemas de salud.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán estudios correspondientes para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

rmr