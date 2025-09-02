Hallan a hombre sin vida al poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una persona sin vida fue localizada en un terreno baldío ubicado en la colonia Unidos Santa Cruz, en la zona poniente de la capital michoacana.

De acuerdo con información proporcionada por RED 113, el hallazgo ocurrió cerca de la calle Teniente Coronel Pedro Gallegos y la vialidad José Miguel Olalde, en un área habitacional de Morelia.

Hasta el momento, se desconoce la media filiación del fallecido y no ha sido confirmado si presenta huellas de violencia.