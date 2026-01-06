Hallan a hombre muerto y con huellas de violencia en zona de Tarímbaro; está sin identificar

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre muerto y con huellas de violencia fue encontrado al interior de un inmueble en construcción, ubicado en la población de Uruétaro, en el municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que al exterior del domicilio estaban algunas herramientas y una camioneta, las cuales posiblemente pertenecen a la víctima.

El hallazgo fue realizado por unas personas durante la mañana de este martes, quienes dieron aviso al número de emergencias. Trascendió que el sitio se localiza cerca de las colonias Teresa Murillo y Los Mirasoles, así como en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Nacional (GN).

Patrulleros acudieron a la referida dirección y, con apoyo de paramédicos, confirmaron el deceso del individuo, quien permanece en calidad de no identificado; su media filiación no fue revelada por los agentes. Al exterior de la vivienda estaba una camioneta, así como algunas herramientas, objetos que posiblemente pertenecen a la víctima, comentaron las fuentes.

Los uniformados delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE). Los especialistas se encargaron de las diligencias correspondientes y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

