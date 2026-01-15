Hallan a hombre asesinado y maniatado en municipio vecino de Morelia, Tarímbaro

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, con visibles huellas de violencia, movilizó a las autoridades la mañana de este jueves en la colonia El Zapote, perteneciente a la localidad de Tejaro de los Izquierdo, municipio de Tarímbaro.

El reporte ciudadano fue realizado por vecinos de la calle Félix Sireta, quienes alertaron sobre la presencia del cadáver en plena vía pública. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el deceso y dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo a los primeros informes, la víctima, un hombre de entre 30 y 35 años, estaba maniatado y sin impactos visibles de arma de fuego. Se cree que fue asfixiado y torturado antes de ser abandonado en la zona.

Más tarde, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen de la FGE acudió para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, el cuerpo permanece en calidad de no identificado.

RYE-