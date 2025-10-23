Hallan a hombre asesinado en zona boscosa en límites de Morelia y Madero

Madero, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue encontrado muerto y con huellas de violencia a la orilla de una barranca ubicada en una zona boscosa del municipio de Madero, en los límites con la región de Morelia. Cerca del fallecido estaba una cuatrimoto, informaron autoridades policiales.

El hallazgo lo realizaron unos lugareños durante la mañana de este jueves. La víctima yacía a pocos metros de un camino rústico, en las inmediaciones de las comunidades de El Duende y El Capulín.

Patrulleros locales acudieron al referido paraje y delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios. Hasta el momento el finado permanece en calidad de no identificado, pero se presume se trata de una persona que había desaparecido el miércoles.

Los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

rmr