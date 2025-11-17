Nota Roja

Hallan a hombre asesinado en una comunidad de Tacámbaro

A la víctima se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego
Tacámbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue encontrado muerto y con impactos de proyectil de arma de fuego en la población de Chipícuro, municipio de Tacámbaro, informaron autoridades policiales.

El hallazgo se registró cerca de las canchas de baloncesto y fue reportado por varias personas al número de emergencias. Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, mismo que permanece en calidad de no identificado.

El área quedó acordonada. Posteriormente, elementos de la Fiscalía Regional se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

