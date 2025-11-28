Nota Roja

Hallan a hombre asesinado en Tarímbaro; no saben quién es

RED113
Publicado

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre desconocido fue encontrado asesinado en la vía pública de la población de Téjaro de los Izquierdo, ubicada en el municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales.

El hallazgo lo realizaron algunos habitantes durante la mañana de este viernes sobre la calle Miguel Hidalgo, justo en la entrada a la mencionada comunidad.

Patrulleros y paramédicos acudieron al referido lugar y confirmaron el deceso del individuo, a quien se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego.

Los oficiales acordonaron el área y alertaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Después arribaron los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), mismos que iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

Características de la víctima

* Vestía sudadera negra, pantalón de mezclilla y calzado deportivo color negro.

