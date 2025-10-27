Hallan a hombre asesinado en la colonia Sindurio Norte, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre muerto y con huellas de violencia fue encontrado en la vía pública de la colonia Sindurio Norte, aledaña a la colonia Veintitrés de Marzo, en la zona poniente de Morelia. La víctima estaba encobijada y tenía una bolsa en la cabeza, informaron fuentes policiales.
El hallazgo ocurrió durante la mañana de este lunes sobre la calle Lauro Montenegro, a pocos metros de la ciclovía. Unos vecinos vieron el cadáver y avisaron al número de emergencias 911.
En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, mismo que no está identificado. Era moreno, de complexión robusta, vestía pantalón de mezclilla azul, playera negra y tenis blancos.
Los oficiales acordonaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron al interfecto a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.
