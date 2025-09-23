Hallan a hombre asesinado de al menos cuatro impactos de bala en tenencia Morelos

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de un hombre de entre 34 y 40 años de edad, quien presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego. La víctima permanece en calidad de desconocida.

Los agentes acordonaron el área para preservar los indicios, mientras personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo a la morgue.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ya inició una carpeta de investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables.

SHA